Казань, 14 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Татарии насчитывается 810 транспортных средств, перевозящих детей в школы по 861 маршруту. Как заявил глава республики Рустам Минниханов, благодаря федеральной программе появилась возможность получить 120 автобусов, из которых 70 переданы в эксплуатацию. Торжественная церемония вручения ключей от школьных автобусов прошла 14 октября, сообщает пресс-служба главы РТ.

Mon.tatarstan.ru Школьные автобусы

Автобусы оборудованы системой спутниковой навигации единой государственной информационной системы «Глонасс +112». Современные ярко-желтые «ГАЗели» отвечают всем требованиям безопасности в сфере перевозки детей.

Отмечается, что новый транспорт разгрузит действующие маршруты и будет использован для открытия новых. Кроме того, запланирована замена изношенных автобусов.

За последние три года муниципалитеты республики получили 352 новых школьных автобуса, из которых 118 приобрели за счет федеральных средств, а 234 — за счет региональных.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Башкирию поступили 185 школьных автобусов российского производства, в том числе 45 автобусов были куплены на средства республиканского бюджета, а 140 автобусов были выделены в соответствии с распоряжением правительства РФ.

Читайте также: Школы Башкирии получили еще 114 автобусов для перевозки детей

Читайте также: В Кургане выясняют причины аварии с участием КАМАЗа и школьного автобуса