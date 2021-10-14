Воронеж, 14 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Воронежской области 14 октября подтверждено 657 новых случаев заражения коронавирусом — на десять больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Всего в области были зарегистрированы 141 тыс. 909 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 115 тыс. 425 пациентов, в том числе 287 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 4609 человек. 14 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки. Региональное правительство сообщает о 6296 летальных случаях, в том числе 48 — за последние сутки.