Тегеран, , 15:32 — REGNUM Баку передал Тегерану двух иранских граждан, которые были приговорены к тюремному сроку в Азербайджане. Об этом 14 октября сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Ирана Саида Хатибзаде.

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Он рассказал, что заключённых передали с условием их отбывания наказания в Иране. Глава МИД подчеркнул, что это — не те иранские водители, которых полиция Азербайджана задержала в сентябре.

«Итоги консультаций по вопросу двух иранских водителей, задержанных Азербайджаном, будут объявлены позже», — сказал Хатибзаде.

Стоит отметить, что в последнее время отношения между Ираном и Азербайджаном напряжены. 15 сентября сотрудники полиции Азербайджана задержали двух иранских водителей грузовиков, заехавших с территории Армении на подконтрольную Баку дорогу. Иран 1 октября начал масштабные учения возле азербайджанской границы. 11 октября Азербайджан начал военные учения в Каспийском море.

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