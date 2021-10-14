Осло, 14 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Служба безопасности Норвегии расценивает нападение с луком в Конгсберге как теракт, сообщает 14 октября PST.

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«События в Конгсберге представляются на данный момент террористическим актом», — цитирует портал заявление ведомства.

Отмечается, что полицейские в ходе расследования попытается определить мотивы преступления. Уровень угрозы в Норвегии оценивается как «умеренный».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября вооружённый луком и стрелами мужчина начал стрельбу по прохожим в Конгсберге, при этом он перемещался по разным районам города. В результате стрельбы погибли пять человек, пострадали два человека.