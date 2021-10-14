Нейпьидо, , 15:31 — REGNUM Вооруженные силы Мьянмы не препятствуют визиту спецпосланника Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Republika.

Мьянма

Представитель военной хунты Мьянмы Зау Мин Тун заявил, что правящие вооруженные силы Мьянмы не препятствовали посещению страны, но они не позволили спецпосланнику АСЕАН встретиться с бывшим лидером страны Аунг Сан Су Чжи.

Специальный посланник АСЕАН Эриван Юсоф заявил на этой неделе, что бездействие военных в Мьянме в отношении планов АСЕАН по урегулированию ситуации в стране равнозначно неудаче. Несколько стран-членов АСЕАН обсудили вопрос о том, чтобы не приглашать главу хунты Мьянмы на саммит АСЕАН.

Напомним, саммит АСЕАН пройдет в Брунее в конце октября 2021 года.