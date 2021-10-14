Нейпьидо, 14 октября 2021, 15:31 — REGNUM Вооруженные силы Мьянмы не препятствуют визиту спецпосланника Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Republika.

Мьянма
Мьянма

Представитель военной хунты Мьянмы Зау Мин Тун заявил, что правящие вооруженные силы Мьянмы не препятствовали посещению страны, но они не позволили спецпосланнику АСЕАН встретиться с бывшим лидером страны Аунг Сан Су Чжи.

Специальный посланник АСЕАН Эриван Юсоф заявил на этой неделе, что бездействие военных в Мьянме в отношении планов АСЕАН по урегулированию ситуации в стране равнозначно неудаче. Несколько стран-членов АСЕАН обсудили вопрос о том, чтобы не приглашать главу хунты Мьянмы на саммит АСЕАН.

Напомним, саммит АСЕАН пройдет в Брунее в конце октября 2021 года.