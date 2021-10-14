Москва, , 15:31 — REGNUM Масштабное сокращение финансирования федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016−2025 годы» можно объяснить ужесточением позиции по Курилам новым правительством Японии. Как заявил 14 октября ИА REGNUM политолог, сопредседатель «Партии Роста» Сергей Станкевич, премьер Фумио Кисида говорит о полном и безусловном «суверенитете» Японии над четырьмя островами.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это исключает какие-либо продуктивные переговоры», — пояснил политолог.

Он напомнил, что Россия остается на прежней позиции: «Острова наши, но мы «признаем существование» Московской декларации 1956 года, строим диалог с её учетом. Там не исключалась при определенных условиях передача Японии островов Хабомаи и Шикотана».

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Поскольку японский премьер исключает компромисс, вряд ли имеет смысл форсировать инвестиции на этом направлении, полагает Станкевич.

«Сейчас на первом месте снова вопросы безопасности. Можно вернуться к теме, когда в Японии поменяется премьер и восстановится конструктивный подход», — добавил он.

Напомним, что Финансирование федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016−2025 годы» урезано на 92%. Как ранее сообщало ИА REGNUM, для выполнения всех запланированных мероприятий на Курилах не хватает более 23 млрд рублей.