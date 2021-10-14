Варна, Болгария, 14 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Полиция Варны задержала двух иностранных граждан, подозреваемых в мошенничестве в особо крупных размерах, а также совершении преступлений в сфере IT-технологий. Об этом 14 октября сообщило БТВ со ссылкой на местных правоохранителей.

ThePixelman Арест

Согласно официальной информации, у задержанных изъяты десятки мобильных телефонов, несколько ноутбуков, фальшивые печати и клише для изготовления поддельных документов.

Как утверждают представители Варненской прокуратуры, в настоящее время установлено, что подозреваемые занимались взломом компьютерных программ крупных международных компаний, после чего переводили денежные средства своих жертв на «альтернативные» счета.

Информации о гражданстве задержанных лиц нет. Сообщается, что в ходе оперативных действий в поле зрения попал гражданин РФ, разыскиваемый Интерполом и судебными органами РФ. Предполагается, что в ближайшее время он будет экстрадирован в РФ.