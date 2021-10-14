Москва, 14 октября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Никаких решений об экспорте газа «Роснефтью» президент России Владимир Путин пока не принимал. Об этом 14 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель кремля отметил, что ему ничего неизвестно о каких-либо принятых решениях на этот счёт. Он подчеркнул, что для этого определённые сроки не обозначены.

«Этот вопрос на рассмотрении», — указал Песков.

Он добавил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин действительно поднимал этот вопрос перед президентом, и он будет прорабатываться в правительстве.

«Президентом никаких решений не принималось», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре стало известно, что правительство России готово «в качестве эксперимента» разрешить «Роснефти» поставлять в Европу газ через агентское соглашение с Газпромом. Решение будет принимать президент РФ Владимир Путин. О готовности властей позволить «Роснефти» экспортировать 10 млрд кубометров газа в год говорится в проекте доклада вице-премьера Александра Новака главе государства.