Минск, , 15:26 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 октября провел встречу со своим коллегой из Армении Араратом Мирзояном в Минске на полях совета глав внешнеполитических ведомств стран СНГ.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Недавно с вами подробно общались в Москве, но сегодня можно рассмотреть какие-то дополнительные вопросы и двустороннего характера, и, конечно, региона. Карабах всегда должен пользоваться нашим вниманием», — сказал глава российского МИД в начале встречи, его слова приводит ТАСС.

При этом также Лавров ранее провел встречу со своим коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым, а позднее ожидается трехсторонняя встреча с участием глав МИД России, Армении и Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ультиматумы со стороны Японии только отдаляют решение вопроса по Курильским островам.