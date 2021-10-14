Курган, 14 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 172 новых случая заражения коронавирусом. Из них 57 зафиксированы в Кургане, сообщает 14 октября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 169 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 14 октября 2021 года выявлено 35 683 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 14 октября вылечились 32 011 человек, скончались 747 пациентов с COVID-19 (на одного человека больше, чем днём ранее).