Кишинёв, 14 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду должна проявить личную инициативу, чтобы договориться о выгодных условиях поставки российского газа в республику. Об этом экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил 14 октября в своём телеграм-канале.

Dodon.md Додон

Он прокомментировал решение Санду отказаться от участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдёт на днях в Минске. По мнению лидера «социалистов», там глава Молдавии могла бы обсудить проблему лично с президентом России Владимиром Путиным.

«Почему президент не хочет ехать в Минск, где она могла бы увидеться с Путиным и поговорить о газе?» — выразил недоумение Додон.

Напомним срок контракта о поставках газа из Россию в Молдавию завершился 30 сентября. Молдавская сторона договорилась о поставках на октябрь по цене $790 за тыс. кубометров. Переговоры о дальнейших поставках продолжаются. Молдавская сторона настаивает на сохранении прежней цены на газ.