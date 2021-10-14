Москва, , 15:20 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете списания банками единовременных социальных выплат в счет погашения долгов граждан по потребительским кредитам без получения дополнительного согласия заемщика, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Госдума

«Это законопроект, который ждут люди», — отметил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Законодательство дополняется запретом на списание в рамках исполнительного производства или автоматического погашения кредитов единовременных выплат, которые вводятся актами правительства РФ или указами президента РФ как в пользу банковских кредитов, так и в рамках исполнительного производства, если только сам гражданин не решит направить эти деньги на исполнение своих долговых обязательств.

Но даже если ранее заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств в счет погашения кредита, он сможет в течение 14 дней со дня списания банком с его счета социальных выплат потребовать их возврата. Они должны быть возвращены в течение трех рабочих дней. После этого у заемщика будет семь дней, чтобы без штрафов и пеней погасить очередную часть долга самостоятельно, отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет начиная с 1 января 2021 года. В апреле и августе 2021 года были приняты решения о социальных выплатах на поддержку граждан на фоне пандемии коронавируса.

Сейчас списание за долги запрещено из средств пенсий, алиментов, компенсаций за причинение вреда здоровью, социальных выплат и пособий.

Инициатива внесена в Госдуму по поручению президента РФ Владимира Путина.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума обсудит запрет списания средств соцвыплат за долги