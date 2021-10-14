Прага, 14 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Энтузиасты из Чехии создали автодом на базе УАЗ-452 «Буханка». Видео с демонстрацией модели размещено на YouTube-канале Nomadem.cz.

Bublina UAZ2206 Автодом на базе УАЗ «Буханки»

Кемпер на основе «Буханку» оборудовали кроватью, выдвижными ящиками, холодильником и резервуаром с питьевой водой.

Кроме того, у автомобиля появилась новая оптика, багажник на крыше с различными боксами и специальный складной тент.

Внутри «Буханки» оборудовано спальное место, под которым есть выдвижные ящики с контейнерами для вещей. В этих ящиках, как продемонстрировано на видео, можно хранить все необходимое для дальних поездок.

Кемпер на основе «Буханки» также получил кондиционер.

Ранее в сети было обнародовано видео с испытаниями российской УАЗ «Буханки» и Jeep Wrangler в условиях бездорожья в Соединенных Штатах.

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