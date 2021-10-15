15 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Твит испанских националистов внёс сумятицу в их отношения с соратниками по политическим взглядам из Португалии. Партия Chega возмутилась публикацией партией Vox карты Испании периода XVII века в День испанской нации. О том, почему одна старая карта может рассорить националистов, рассказывает издание La Razón.

Александр Тищенко, , 00:08 — REGNUM Твит испанской национал-консервативной партии Vox с картой мира, на которой изображена Португалия и все ее колонии и территории по всему миру как часть империи Филиппа II, вызвал многочисленные жалобы. В подробностях картографических претензий разобралось испанское издание La Razón.

Велосо Сальгадо. Провозглашение Иоанна, герцога Браганса королём Португалии. 1640

Партия Vox неоднозначно отметила День испанской нации 12 октября. Если внутри Испании слова или действия националистической партии часто вызывают гнев, то в данном случае соседняя страна — Португалия — продемонстрировала свое недовольство твитом, размещенным Vox на своей странице в Twitter, на котором была изображена карта XVII века. На карте обе страны, Испания и Португалия, были объединены в одну территорию под властью Филиппа II, а также показаны португальские колонии в Америке как часть Испанской империи.

Более того, позднее лидер португальской ультраправой партии Chega Андре Вентура обратился к Vox за разъяснениями по поводу распространения карты.

«Мы находимся в контакте с партией Vox и просим официального разъяснения», — заявил Вентура местным СМИ. Несмотря на связи между двумя политическими организациями, добавил Вентура, это дело может «повлиять на отношения между странами и между сторонами».

Хотя это и историческая карта, «ее можно было избежать и следовало избежать, потому что известно, что исторически между Португалией и Испанией существует очень сильная чувствительность по этому вопросу», — добавил португальский политик.

Карта, размещенная в «Твиттере» партии VOX Скриншот twitter @vox_es

Вентура хочет, чтобы Vox изъял карту из обращения в соцсетях и не повторял подобную ситуацию «независимо от ее исторического характера».

Этот случай также вызвал протест президента Исторического общества независимости Португалии Жозе Рибейру-и-Кастро, который попросил Vox принести извинения стране за то, что он считает «беспричинным оскорблением».

Как долго Испания и Португалия были едины?

Но когда Испания и Португалия были объединены? Именно в 1580 году испанская ветвь Габсбургов взошла на португальский престол в ходе кризиса престолонаследия в Португалии, начавшегося после смерти португальского короля Себастьяна I, не имевшего потомков. В этой ситуации Филипп II, представитель монаршего дома Габсбургов и внук Мануэла I по женской линии, был признан королем Португалии на Томарском суде в 1581 году.

Филипп II обязался поддерживать и уважать привилегии, обычаи и льготы португальцев. На суде присутствовали все прокуроры португальских городов, за исключением прокуроров Азорских островов, верных сопернику Филиппа II — Антониу из Крату.

Антонио Фернандес Ариас. Филипп II и его отец Карл V. 1639-1640

Такая ситуация сохранялась до 1640 года, несмотря на вмешательство Англии. Этот союз Португалии и Кастилии привел к созданию империи, которая включала в себя владения по всему миру: Мексика, Куба, Центральная Америка, Южная Америка, Филиппины, прибрежные центры в Берберии, Гвинее, Анголе, Мозамбике, Персидском заливе, Индии и Юго-Восточной Азии (Макао, Молукку, Формоза и другие).

В 1640 году произошло восстание, в ходе которого группа заговорщиков из португальской знати провозгласила герцога Брагансу королем Португалии с титулом Иоанн IV (1640−1656), положив начало династии Брагансы. Несмотря на это, Португалия официально оставалась частью испанской монархии до 1668 года, когда был подписан Лиссабонский договор, по которому Испания признала суверенитет соседней страны, устав от постоянного напряжения по ту сторону границы.

Питер Пауль Рубенс. Портрет Иоанна, герцога Браганса (фрагмент). 1628

В этой части истории каталонцы сыграли большую роль: по крайней мере, так часто говорят, потому что победа португальцев была во многом обусловлена Каталонским восстанием, которое заставило лучших кастильских солдат перебраться в этот регион. На процесс также повлияли дипломатические усилия Англии, Франции, Голландии и Рима, которые делали всё возможное для помощи Португалии, чтобы ограничить могущество Испанской империи.