Тамбов, 14 октября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Тамбовской области 14 октября подтверждено 154 новых случая заражения коронавирусом — на три больше, чем выявлено сутками ранее, что стало новым рекордом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области был зарегистрирован 45 тыс. 391 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 42 тыс. 872 пациента, в том числе 167 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 983 человека. Пять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.