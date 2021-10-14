Москва, 14 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Оснований для отмены матча между «Уралом» и ЦСКА из-за смога в Екатеринбурге нет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе РПЛ. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ).

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«Пока никаких оснований для отмены нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что РПЛ находится на связи с «Уралом» и выясняет, насколько смог в городе может повлиять на проведение матча.

14 октября жители Екатеринбурга жаловались на смог и запах гари, а движение по части Екатеринбургской кольцевой дороги было перекрыто из-за плохой видимости. Смог образовался из-за тлеющих торфяников на окраине города.

Напомним, матч 11-го тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА должен состояться 17 октября.