Махачкала, , 15:18 — REGNUM В Дагестане избран новый глава республики. Им стал Сергей Меликов, до этого почти год руководивший регионом с приставкой врио. Голосование за нового руководителя Дагестана состоялось сегодня, 14 октября, в ходе 2-й сессии Народного собрания Дагестана седьмого созыва.

Сергей Меликов Rosgvard.ru

За Меликова проголосовали 83 депутата парламента. Еще два голоса были отданы его сопернику Камилу Давдиеву — зампредседателя парламента прошлого созыва, и один — Самиру Абдулхаликову — экс-члену избиркома Дагестана, депутату парламента (с 19 сентября). Всего на сессии присутствовали 87 депутатов парламента региона. Один бюллетень оказался недействительным.

Напомним, выборы главы Дагестана проводились посредством голосования депутатов Народного собрания из трех кандидатур, представленных президентом РФ Владимиром Путиным.

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