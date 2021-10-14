Боровск, Калужская область, 14 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей дошкольными учреждениями. Она обвиняется в растрате, злоупотреблением должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщили 14 октября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, обвиняемая в разные периоды с 2011 по 2020 годы занимала должности заведующей детским садом в Боровском районе Калужской области, а затем в Наро-Фоминском районе Московской области, где принимала на работу своих знакомых с целью выплаты им заработной платы, однако своих обязанностей указанные сотрудники не выполняли. Одна из женщин, числившаяся помощником воспитателя, оказывала услуги по присмотру за малолетним ребенком заведующей, получая при этом заработную плату из бюджета. Благодаря этому обвиняемая избежала материальных затрат по уходу за своим ребенком. Кроме того, бывшая заведующая издавала фиктивные приказы о премировании сотрудников, однако после получения премий большую часть из полученных средств работники сада отдавали обвиняемой. Всего в уголовном деле насчитывается 17 эпизодов преступной деятельности, ущерб от которых составил более одного миллиона рублей.

По уголовному делу выполнен комплекс следственно-оперативных мероприятий, проведены почерковедческие и бухгалтерские экспертизы. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.