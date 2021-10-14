Москва, 14 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Москва решительно осуждает выходки руководителей Косово, проявившиеся в действиях косовского спецназа в населённых сербами районах на севере края. Такое поведение чревато открытым столкновением, говорится в распространенном 14 октября комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Утром 13 октября в ряде городов в Косово произошли столкновения сербов с полицией. Массовый протест сербов возник в ответ на спецоперации косовских правоохранителей.

Захарова подчеркнула, что «выходки косовоалбанских руководителей» наблюдаются перед муниципальными выборами, намеченными на 17 октября. Так в крае провоцируют всплеск «сербофобии» в политических целях.

Агрессивная линия Приштины, поведению которой не мешает Запад, затрудняет и без того сложный диалог с Белградом. Всё это провоцирует скатывание к открытому столкновению, добавила она.

По словам Захаровой, российская сторона требует унять «распоясавшихся косовоалбанских радикалов» усилиями международного контингета под руководством НАТО. Именно эти силы ответственны за обеспечение мира и безопасности в крае.

Читайте также: Сербских протестующих в Косово назвали криминальными элементами