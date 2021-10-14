В МИД России осудили действия властей Косово против сербов
Москва, 14 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Москва решительно осуждает выходки руководителей Косово, проявившиеся в действиях косовского спецназа в населённых сербами районах на севере края. Такое поведение чревато открытым столкновением, говорится в распространенном 14 октября комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Утром 13 октября в ряде городов в Косово произошли столкновения сербов с полицией. Массовый протест сербов возник в ответ на спецоперации косовских правоохранителей.
Захарова подчеркнула, что «выходки косовоалбанских руководителей» наблюдаются перед муниципальными выборами, намеченными на 17 октября. Так в крае провоцируют всплеск «сербофобии» в политических целях.
Агрессивная линия Приштины, поведению которой не мешает Запад, затрудняет и без того сложный диалог с Белградом. Всё это провоцирует скатывание к открытому столкновению, добавила она.
По словам Захаровой, российская сторона требует унять «распоясавшихся косовоалбанских радикалов» усилиями международного контингета под руководством НАТО. Именно эти силы ответственны за обеспечение мира и безопасности в крае.
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