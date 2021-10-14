Бишкек, 14 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Сотрудники Госкомитета национальной безопасноти Киргизии задержали главу города Нооката Жоомарта Нурдинова и депутата Ноокатского горкенеша (городской Думы) Абдурахман Гафаров, — сообщает 14 октября пресс-служба ГКНБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Нурдинов и Гафаров были водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие. Чиновников подозревают в злоупотреблении должностным положением.

По мнению ГКНБ, «с 2017 года по июнь 2021 года задержанные, злоупотребляя должностным положением, причинили ущерб бюджету в размере 15,4 млн. сомов (13,1 млн. рублей)«.Вице-мэр Нооката Данияр Тажибаев утверждает, что 13 октября Жоомарт Нурдинов написал заявление на имя председателя кабинета министров об увольнении по собственному желанию.ИА REGNUM напоминает, что в начиная с октября 2020 года ГКНБ и МВД Киргизии регулярно задерживают политиков и бизнесменов, обвиняя их в коррупции и злоупотреблениях должностным положением. Часть задержанных позже идут на сделку со следствием и, компенсировав ущерб, выходят на свободу.