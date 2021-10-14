Вашингтон, 14 октября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Сервис Apple TV снимет сериал под названием «Психотерапия». Об этом 14 октября пишет издание «Канобу».

Кадр из сериала «Как я встретил вашу маму» Джейсон Сигел

По данным СМИ, создателем сериала является Билл Лоуренс («Клиника» и «Тед Лассо»). Он написал сценарий проекта совместно с Бреттом Голдстином (сыграл Роя Кента в сериале «Тед Лассо»), а также Джейсоном Сигелом (Маршалл в «Как я встретил вашу маму»).

В новом проекте для Apple TV Джейсон Сигел исполнит главную роль. Он сыграет психотерапевта, который борется с собственным горем, вопреки профессиональной этике рассказывает своим пациентам, что на самом деле думает об их проблемах.

ИА REGNUM напоминает, что «Психотерапия» станет третьим совместным проектом Билла Лоуренса и Apple TV. В 2020 году вышло шоу «Тед Лассо», а в 2021 году сервис анонсировал сериал «Плохая обезьяна.