Джакарта, 14 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Целевая группа по борьбе с коронавирусом раздала два миллиона защитных масок на национальной недели спорта в Папуа, сообщает CNN Indonesia.

(сс) muhammad adil Женщины в масках. Индонезия

Маски раздали в городе Джаяпура, округах Мимика и Мерауке.

Начиная с 26 сентября, 443 волонтера раздали населению от 25 000 до 91 000 защитных масок. Волонтеры также раздавали тысячи дезинфицирующих средств для рук.

Программа распределения масок — это попытка правительства Индонезии предотвратить рост числа случаев заражения коронавирусом на неделе спорта в Папуа.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии вводит новые правила для людей из-за границы, которые хотят посетить страну.