Пенза, 14 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Пензе сотрудники полиции нашли спрятанный труп и задержали подозреваемого в убийстве. Удалось это благодаря бдительности местной жительницы, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Ben Smith Труп

По словам жительницы Пензы, ночью она возвращалась с работы и заметила двоих подозрительного вида мужчин. В темноте женщине показалось, что они несут тело человека, завернутое в простыню. Примерное место встречи с незнакомцами, расположенное на улице Ульяновской, горожанка указала сотрудникам полиции. К предполагаемому месту происшествия выехали стражи порядка. После продолжительных поисков в закопанной металлической емкости, переделанной под небольшой погреб, был обнаружен труп мужчины. На теле погибшего выявили многочисленные повреждения. Удалось установить личность умершего. Им оказался 71-летний местный житель.

По подозрению в убийстве был задержан 36-летний пензенец, который в ночь трагедии находился в гостях у соседа погибшего. Отмечается, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности. Он признался, что во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в результате которого подозреваемый нанес потерпевшему не совместимые с жизнью телесные повреждения. После этого он попросил товарища помочь спрятать тело погибшего.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2021 года в Пензенской области без вести пропавшими числились 213 человек. С января по май в ходе розыскных мероприятий установлено местонахождение 29 лиц. За это же время возбуждено три уголовных дела по факту убийства, связанных с безвестным исчезновением жителей.

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