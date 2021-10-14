Минск, 14 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Вакцины от COVID-19 должны быть достоянием человечества, потому что новое заболевание — «это интернациональная болезнь». Об этом 14 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Как указал белорусский лидер, он разделяет позицию ВОЗ и руководства организации о том, что в настоящее время нельзя быть эгоистом и индивидуалистом.

«Я имею в виду страны, которые пытаются закрыться, объявить локдауны, которые, имея лекарства, не всегда вовремя и в нужном объеме поставляют их на рынок. Имея возможность производить средства индивидуальной защиты, не всегда делятся с другими странами. Особенно вакцинация. Вакцины должны стать достоянием всего человечества планеты. Это интернациональная болезнь», — пояснил Лукашенко.

При этом он добавил, что, если какая-то из стран попытается изолироваться и попытаться таким образом справиться с пандемией, у неё ничего не выйдет.

«Надо всем вместе преодолевать эту болезнь. Вот в этом плане я вас абсолютно поддерживаю», — отметил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение о том, когда президент России Владимир Путин ревакцинируется от коронавирусной инфекции, будет зависеть от рекомендаций специалистов.