Москва, 14 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Никаких «больших сокращений» расходов на социальные статьи в федеральном бюджете РФ, в том числе здравоохранение, на следующий год нет. Об этом 14 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что «это неверная формулировка».

«Возьмите просто проект в руки и посмотрите», — посоветовал он.

Песков добавил, что в стране есть достаточные резервы для того, чтобы реакция властей страны на все вызовы пандемии наступала незамедлительно.

«Существуют резервы, резервы предусмотрены. Поэтому в любом случае реакция на пандемийные условия, конечно же, каждый раз будет наступать незамедлительно», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой условной черты для принятия российскими властями решительных мер по борьбе с коронавирусной инфекции нет. Это будет зависеть от способности медицинской инфраструктуры справиться с потоком пациентов с COVID-19. По его словам, «до тех пор пока в отдельно взятом регионе инфраструктура здравоохранения не захлёбывается, так оно и будет продолжаться».