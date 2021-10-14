Челябинск, 14 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Челябинской области пресекли производство нелегального спиртного и перекрыли канал его сбыта в другие регионы России. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Алкогольная продукция

Подпольный цех организовали три местных жителя. Они его создали в складском помещении под городом Копейском. Также запасы спирта обнаружили в деревне Печенкино.

Всего силовики изъяли 6,5 тыс. бутылок водки без обязательной маркировки, а также более девяти тонн спирта. Нелегальные напитки распространялись в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Сырьё направили на экспертизу.