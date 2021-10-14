Владимир, 14 октября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Во Владимирской области 14 октября подтверждено 275 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области был зарегистрирован 57 тыс. 631 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 51 тыс. 485 пациентов, в том числе 87 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2067 человек. За последние сутки подтверждено четыре новых летальных случая.