Москва, 14 октября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о погрузо-разгрузочных операциях загрязняющих веществ за пределами портов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Прописывается, что погрузо-разгрузочные операции с судна на судно в отношении загрязняющих веществ за границами морских портов во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне РФ допускаются в перегрузочных районах, закрепленных за соответствующим морским портом. Перечень портов, веществ и правила проведения таких работ будет утвержден правительством РФ.

Устанавливается, что погрузочно-разгрузочные операции с судна на судно в отношении загрязняющих веществ в исключительной экономической зоне РФ осуществляются в уведомительном порядке.

Законопроект затронет Северный Кавказ, Азов, Ростов и так далее, отметили в Госдуме.