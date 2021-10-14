Винница, Украина, 14 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. На Украине в Винницкой области произошел конфликт между прихожанами Украинской православной церкви (УПЦ) и так называемой Православной церковью Украины (ПЦУ), сообщает 14 октября «Страна.ua».

President.gov.ua Украинские раскольники

Отмечается, что в Новоживотове Винницкой области, где летом 2020 года ПЦУ захватила храм, 14 октября в праздник Покровы пресвятой Богородицы собрались верующие УПЦ на молитвенное стояние.

Между верующими и провокаторами произошли стычки, правоохранители не вмешивались и не пытались прекратить конфликт, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, УПЦ остаётся единственной на Украине канонической православной церковью. После создания в 2018 году ПЦУ гонения на УПЦ усилились.

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