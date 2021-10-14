Рига, 14 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Из 20 наиболее густонаселенных мест в Латвии 18 расположены в Риге и по одному — в Юрмале и Огре. Об этом говорится в новом исследовании Центрального статистического управления страны.

Graham Рига, Латвия

Густонаселенным в Латвии считается район, в котором постоянно проживают более 8500 жителей на квадратный километр, отметили в ведомстве. При этом в столице страны 13 районов, на квадратном километре которых проживает более 10 000 жителей.

Данные представлены на основе переписи населения и жилищного фонда 2021 года.

Рига и Огре также являются самыми густонаселенными городами Латвии: в них проживает 2429 и 1598 жителей на квадратный километр соответственно. Средняя плотность населения в Юрмале составляет 565 человек на квадратный километр, и она занимает лишь 41-е место в списке самых густонаселенных городов Латвии.

Сообщается, что 24 ноября нынешнего года статистическим управлением Латвии будут опубликованы данные переписи населения и жилищного фонда 2021 года по жилью, а 15 июня 2022 года — по образованию и экономической активности населения.