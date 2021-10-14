Пекин, 14 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Компания Dongfeng представила новый минивэн Forthing M4, продажи которого начнутся в начале 2022 года. Об этом сообщает Car.ru.

Dongfeng Dongfeng Forthing M4

Новинка пополнит модельную линейку минивэнов китайской компании, которая состоит из моделей M5 и M7.

Forthing M4 будет предлагаться в шести‑ и семиместном исполнениях. Под капотом модели будет стоять безальтернативный двигатель 4A95TD мощностью 197 л. с. и 285 Нм крутящего момента. Такой же агрегат стоит у Forthing T5 Evo.

В качестве трансмиссии будет предусмотрен семиступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод предусмотрен только передний.

Напомним, в конце сентября 2021 года компания Dongfeng представила в Китае серийную версию обновлённого трехрядного кроссовера Fengon 580 второго поколения.

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