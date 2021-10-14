Москва, 14 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Из-за сильного ветра в Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает 14 октября сайт Гидрометцентра России.

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Период предупреждения будет действовать с 20:00 14 октября в течение двух суток — до 20:00 16 октября. Ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

Аналогичное предупреждение будет действовать в Подмосковье — с 18:00 14 октября до 18:00 16 октября.

Также в Московской области будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности из-за дождя, местами сильного. Период предупреждения продлится до 9:00 15 октября.