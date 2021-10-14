В Астраханской области выявлен 231 новый случай заражения коронавирусом
Астрахань, 14 октября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В Астраханской области 14 октября подтвержден 231 новый случай заражения коронавирусом — на четыре больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего в регионе было зарегистрировано 62 тыс. 346 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1148 человек.
За весь период 1785 человек скончались. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Коэффициент распространения инфекции составил 1,11.