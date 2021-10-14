Кейптаун, 14 октября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Календарь «Формулы-1» в 2023 году может пополнить Гран-при Южной Африки. Об этом 14 октября сообщает Corriere dello Sport.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг ЮАР

Отметим, что Гран-при Южной Африки не проводился с 1993 года. Большая часть гонок проходила на трассе Кьялами.

«Мы на протяжении последних лет приглашаем руководителей «Формулы-1» к себе на трассу. Мы снова обсудим это в следующем году, наша цель — вернуться в «Формулу-1» в 2023 году», — сказал промоутер Гран-при Южной Африки Уоррен Шектер.

По его словам, Кьялами по сравнению с другими возможными трассами является самым разумным выбором благодаря своей истории и готовности сразу принять этап «Формулы-1».

Читайте также: В «Формуле-1» впервые пройдёт Гран-при Катара