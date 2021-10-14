Москва, 14 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Власти Польши выдали России Семена Гуцана, который обвиняется в убийстве 27 лет назад школьницы в Коми. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

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«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Польша экстрадируют в Россию для привлечения к уголовной ответственности Семена Гуцана. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору, группой лиц)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе следствия было установлено, что в ночь с 20 на 21 августа 1994 года Гуцан по предварительному сговору с другом задушил 14-летнюю девочку в Сыктывкаре, после чего скрылся от органов следствия и был объявлен в международный розыск.

«В июне 2020 года в Польше был задержан гражданин с документами на имя Ивана Попа, 18.11.1970 года рождения. Его идентифицировали как Семена Гуцана. После этого Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Украины не направляла в Грузию запрос об экстрадиции бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.