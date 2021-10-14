Улан-Удэ, 14 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ эвакуировали жильцов многоквартирного дома на проспекте Строителей из-за найденного снаряда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по республике.

Управление Росгвардии по Бурятии Найденный в подвале улан-удэнского дома снаряд

Похожий на артиллерийский снаряд был обнаружен 14 октября в подвале здания. На место выехали взрывотехники ОМОН.

«Прибывшие сотрудники группы разминирования ОМОН в ходе обследования установили, что найденный предмет является 110-мм практическим снарядом для учебных стрельб», — отметили в ведомстве.

Находку специалисты изъяли для дальнейшей утилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории строительной организации в Улан-Удэ была найдена 73-мм осколочная граната от противотанкового гранатомёта.

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