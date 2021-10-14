Москва, 14 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В ходе состоявшихся в Москве переговоров помощника президента России Юрия Ушакова и заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд было достигнуто некоторое понимание о продолжении контактов президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джозефа Байдена. Об этом, комментируя итоги встречи, 14 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кремль

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«Там (на встрече — прим. ИА REGNUM) удалось достичь некоторых пониманий о продолжении контактов на высшем уровне. Эти понимания будут конкретизированы, и своевременно мы вас проинформируем об этом», — отметил официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что Ушаков и Нуланд не обсуждали тематику Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который прекратил своё действие.

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Как сообщало ИА REGNUM, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд прибыла в Москву 11 октября с трёхдневным визитом. 12 октября состоялась её встреча с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Также в ходе визита она провела встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.