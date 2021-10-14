Минск, 14 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. «Ваше богатое творческое наследие является примером преданного служения киноискусству. Большой талант, тонкий вкус, неповторимый авторский почерк заслужили признание профессионалов и зрителей не только в России, но и далеко за ее пределами», — сказано в поздравлении с 75-летием народного артиста России Павла Чухрая, которое 14 октября направил Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Российского режиссёра в Белоруссии знают и любят как одного из самых известных режиссеров современности, чьё творчество внесло неоценимый вклад в развитие культурных связей между странами, отметил Лукашенко. Он пожелал Чухраю долгих лет жизни, доброго здоровья и благополучия, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.