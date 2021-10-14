Вашингтон, 14 октября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Композитор Ханс Циммер зарегистрировался в соцсети TikTok. Об этом он сообщил 14 октября в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот с YouTube Ханс Циммер

https://www.instagram.com/reel/CU-5yF5AYBN/

Композитор опубликовал ролик, в котором призвал своих подписчиков «присоединиться» к его аккаунту и сыграть вместе с ним композицию из фильма «Дюна». Циммер предложил с помощью специальной функции TikTok записать на видео дуэт, как они играют вместе с композитором. А также указать хештег #DuneMovieDuet («ДуэтФильмаДюна»).

ИА REGNUM напоминает, что Ханс Циммер выступил композитором киноленты Дени Вильнёва «Дюна». Он также написал музыку к фильмам «Король Лев», «Тёмный рыцарь», «Интерстеллар» и другим картинам — Циммер является обладателем премий «Оскар», «Эмми» и «Грэмми».