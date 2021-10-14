Киев, , 15:01 — REGNUM Депутат партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Ренат Кузьмин шокирован рядом обвинений, предъявленных лидеру политической силы Виктору Медведчуку в суде.

Ренат Кузьмин Facebook.com renat.r.kuzmin

Об этом этом он заявил 14 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кузьмин процитировал обвинение — «в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, Медведчук вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами…»

Если матом не ругаться, то слов для комментариев нет, отметил парламентарий.

«И ещё. Прокуроры заявили, что основным доказательством вины Медведчука являются записи его телефонных переговоров и заключение экспертов СБУ о подлинности этих записей. А теперь, внимание — заключение эксперта СБУ: записи разговоров Медведчука смонтированы (!), но установить, кто конкретно и как их смонтировал, эксперт не может! Это, пожалуй, все, что нужно знать об обвинениях и доказательствах в деле лидера ОПЗЖ», — подчеркнул он.

Кузьмин заявил, что в заклеймённые позором годы при прежнем «злочинном режимі» (имеется ввиду режим Виктора Януковича) все прокуроры и следователи, направившие в суд дело с такими доказательствами, были бы уволены за некомпетентность.

«А некоторые отправились бы на скамью подсудимых. Как думаете, нынешних это коснётся?», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что нынешняя власть Украины преследует Медведчука с мая месяца, обвиняя его в государственной измене по целому ряду эпизодов.