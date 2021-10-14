Тюмень, 14 октября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Тюменской области планируется увеличить стоимость патента для иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

На заседании комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам 14 октября 2021 года был рассмотрен проект регионального закона «Об установлении на 2022 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда».

Региональный коэффициент устанавливается для индексации размера фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц от осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности по найму в России.

Региональный коэффициент в 2022 году в Тюменской области предлагается сохранить на уровне 2021 года и установить его в размере 2,636. Исходя из этого, с учётом прогнозируемого на 2022 год коэффициента-дефлятора, стоимость патента для иностранных граждан в 2022 году может составить 6203 рубля в месяц. В 2021 году она составляет 5896 рублей в месяц.