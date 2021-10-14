Бейрут, 14 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Граждане России не пострадали из-за перестрелок в Бейруте, сообщил 14 октября советник дипмиссии российского посольства Дмитрий Лебедев.

Kenny Louie Перестрелка

«Среди сотрудников посольства и граждан РФ в Ливане пострадавших из-за перестрелок в ряде районов Бейрута нет», — сказал он ТАСС.

Он добавил, что посольство находится «на постоянной связи с соотечественниками».

Как сообщало ИА REGNUM, перестрелки произошли в районах Эт-Тайюни и Бадаро в Западном Бейруте в ходе митинга шиитских партий около Дворца правосудия. В результате погибли не менее шести человек.