Митровица, Косово, , 15:20 — REGNUM Последний кризис на севере Косово спровоцировал премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти, которому после компромисса с Белградом по поводу автомобильных номеров нужна была быстрая «победа» накануне муниципальных выборов 17 октября. Так объясняет причину вторжения албанских боевиков на север Косово и Метохии 13 октября один из лидеров движения косовских сербов «Отечество» Марко Якшич.

Карта Косово Cartographer of the United Nations

Эти действия переполнили чашу терпени сербов, проживающих на севере края, о чем они и сообщили президенту Сербии Александру Вучичу во время встречи в городе Рашка в день столкновений с албанскими боевиками.

«Я хочу сказать, что после долгих лет попустительства Александра Вучича сербскому народу все это осточертело», — заявил Якшич новостному агентству «Фонет».

Поэтому большинство участников встречи с президентом требовало от сербов не принимать участия в муниципальных выборах в сепаратистском Косово, добавил Якшич.

Напомним, что 13 октября утром албанские боевики «РОСУ» (так называемая специальная полиция сепаратистского Косово — ИА REGNUM) на севере Косово и Метохии разгромили ряд магазинов и аптек под прологом борьбы с экономической преступностью. Сербы вышли на улицы в знак протеста. Между боевиками «РОСУ» и полицией произошли столкновения. Десять сербов получили ранения, один находится в критическом состоянии.

Ранее официальный Белград призвал косовских сербов голосовать на выборах 17 октября для того, чтобы партия «Сербский список» сохранила власть во всех 10 сербских муниципалитетах Косово.