Митровица, Косово, 14 октября 2021, 15:20 — REGNUM Последний кризис на севере Косово спровоцировал премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти, которому после компромисса с Белградом по поводу автомобильных номеров нужна была быстрая «победа» накануне муниципальных выборов 17 октября. Так объясняет причину вторжения албанских боевиков на север Косово и Метохии 13 октября один из лидеров движения косовских сербов «Отечество» Марко Якшич.

Карта Косово
Карта Косово
Cartographer of the United Nations

Эти действия переполнили чашу терпени сербов, проживающих на севере края, о чем они и сообщили президенту Сербии Александру Вучичу во время встречи в городе Рашка в день столкновений с албанскими боевиками.

«Я хочу сказать, что после долгих лет попустительства Александра Вучича сербскому народу все это осточертело», — заявил Якшич новостному агентству «Фонет».

Поэтому большинство участников встречи с президентом требовало от сербов не принимать участия в муниципальных выборах в сепаратистском Косово, добавил Якшич.

Напомним, что 13 октября утром албанские боевики «РОСУ» (так называемая специальная полиция сепаратистского Косово — ИА REGNUM) на севере Косово и Метохии разгромили ряд магазинов и аптек под прологом борьбы с экономической преступностью. Сербы вышли на улицы в знак протеста. Между боевиками «РОСУ» и полицией произошли столкновения. Десять сербов получили ранения, один находится в критическом состоянии.

Ранее официальный Белград призвал косовских сербов голосовать на выборах 17 октября для того, чтобы партия «Сербский список» сохранила власть во всех 10 сербских муниципалитетах Косово.