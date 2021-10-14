Джакарта, , 14:47 — REGNUM Согласно последним данным с сайта Global Fire Power, Индонезия — страна с самой сильной армией в Юго-Восточной Азии, сообщает CNN Indonesia.

Истребитель ВВС Индонезии U.S. Air Force

Индонезия имеет оценку 0,2684 в области военной мощи. Таким образом, Индонезия занимает первое место в регионе, опережая Вьетнам и Таиланд, занимающие второе и третье места соответственно.

По количеству воинских контингентов Индонезия занимает четвертое место в регионе. Общая численность Вооруженных сил Индонезии составляет более 1 млн человек. Численность военных Вьетнама составляет 5,5 млн человек.

По данным Global Fire Power, ВВС Индонезии принадлежит, в частности, 458 самолетов, 15 истребителей, 17 самолетов специального назначения, 41 перехватчик, 188 вертолетов. В составе ВМФ, в частности, 7 фрегатов, 5 подводных лодок, 179 патрульных катеров. В армии также Индонезии имеется 332 танка и 1430 бронетранспортеров.

По военному бюджету Индонезия уступает ряду стран. Бюджет индонезийских вооруженных сил достиг $9,2 млн. Сингапур, который занимает 140-е место в мире и пятое место в Юго-Восточной Азии выделяет на оборону $10,7 млн.

Напомним, по военной мощи Индонезия занимает 16-е место в мире, опередив Саудовскую Аравию (17-е место) и Австралию (19-е место).