В Болгарии попал в ДТП автобус с людьми
София, 14 октября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В районе города Бургас (юго-восточная Болгария) потерпел аварию автобус, перевозивший 34 нелегальных мигранта. Об этом 14 октября сообщило Болгарское телевидение.
По данным регионального управления дорожной полиции, ДТП произошло на равнинном шоссе в условиях ограниченной видимости. В результате 8 человек получили тяжелые травмы и были госпитализированы в областную больницу.
По некоторым данным, водитель транспортного средства, гражданин Болгарии, на момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения. Сейчас его допрашивают представители местной прокуратуры.
Напомним, в ночь на 14 октября на трассе государственного значения в районе Мыглижа (Северо-восток Болгарии) были задержаны 20 нелегалов, пытавшихся пешком добраться до Софии.