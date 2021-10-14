София, 14 октября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В районе города Бургас (юго-восточная Болгария) потерпел аварию автобус, перевозивший 34 нелегальных мигранта. Об этом 14 октября сообщило Болгарское телевидение.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным регионального управления дорожной полиции, ДТП произошло на равнинном шоссе в условиях ограниченной видимости. В результате 8 человек получили тяжелые травмы и были госпитализированы в областную больницу.

По некоторым данным, водитель транспортного средства, гражданин Болгарии, на момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения. Сейчас его допрашивают представители местной прокуратуры.

Напомним, в ночь на 14 октября на трассе государственного значения в районе Мыглижа (Северо-восток Болгарии) были задержаны 20 нелегалов, пытавшихся пешком добраться до Софии.