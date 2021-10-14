Нальчик, 14 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии попался на мошенничестве бывший директор компании, выращивающей зерновые культуры. Бизнесмен похитил свыше 90 млн рублей, полученных в качестве субсидий. В отношении экс-гендиректора возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Деньги

Как установлено в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, 64-летний бизнесмен в августе 2015 года направил свыше 214 млн рублей на строительство систем орошения в селе Лесном Прохладненского района. После этого он решил реализовать свое право на возмещение части затрат и подал документы в правительство республики.

Однако в них подозреваемый указал завышенные данные о своих тратах. Денежные средства поступили на счет компании, после чего были похищены 90 млн рублей из них. Государству причинён ущерб в особо крупном размере, а бывший директор компании попал под следствие.

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