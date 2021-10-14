Рязань, 14 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В Рязанской области 14 октября подтверждено 168 новых случаев заражения коронавирусом, что на шесть больше, чем выявлено сутками ранее и стало новым рекордом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано 10 летальных исходов.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,38%.С начала пандемии в Рязанской области коронавирус выявлен у 44 443 человек. Выздоровели 40 956 человек, из них 128 — выписаны за последние сутки. В лечебных учреждениях находятся 675 пациентов с COVID-19.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при коронавирусе в регионе скончались 1 235 человек.