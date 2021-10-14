Москва, 14 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов займётся координацией работы по созданию долгосрочных мер по сдерживанию цен на продовольствие. Соответствующее поручение 14 октября дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощи

На заседании правительства Мишустин отметил эффективность мер, принятых по сдерживанию цен на продовольствие, при этом отметил, что по данной теме остаются «вопросы». В связи с этим, необходимо появление комплекса мер, которые обеспечат стабилизацию цен на рынке.

«В связи с тем, что есть достаточно много предложений экономического характера от других федеральных органов власти по решению этих проблем, я попросил бы Андрея Рэмовича Белоусова скоординировать эту работу в правительстве, провести её со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами», — сказал Мишустин после доклада главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

Глава правительства поручил «проанализировать все действующие программы и понять, чего нам не хватает».