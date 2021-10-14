Белоусов возглавит разработку новых мер по ценам на продовольствие
Москва, 14 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов займётся координацией работы по созданию долгосрочных мер по сдерживанию цен на продовольствие. Соответствующее поручение 14 октября дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства Мишустин отметил эффективность мер, принятых по сдерживанию цен на продовольствие, при этом отметил, что по данной теме остаются «вопросы». В связи с этим, необходимо появление комплекса мер, которые обеспечат стабилизацию цен на рынке.
«В связи с тем, что есть достаточно много предложений экономического характера от других федеральных органов власти по решению этих проблем, я попросил бы Андрея Рэмовича Белоусова скоординировать эту работу в правительстве, провести её со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами», — сказал Мишустин после доклада главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.
Глава правительства поручил «проанализировать все действующие программы и понять, чего нам не хватает».