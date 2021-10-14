Москва, 14 октября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Первый снег в Москве ожидается 19 октября, однако при этом снежный покров не сформируется и в ночь на 20 октября местами возможна гололедица. Об этом 14 октября сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в соцсети Facebook.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Первый снег

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«19 октября в тыловой части североатлантического циклона произойдет полярное вторжение, из-за чего ощутимо похолодает. Ночью столбики термометров понизятся и будут колебаться около нулевой отметки, днем уже не выше +3…+8. При таком пограничном состоянии воздуха в отдельных районах Центральной России вперемешку с дождем кое-где не исключается и вероятность выпадения первого небольшого мокрого снега», — написал он в своем сообщении.

При этом синоптик уточнил, что первые снежинки в основном будут таять в воздухе носить «символический, локальный, скоротечный характер», при котором еще не произойдет формирование снежного покрова.

«Кроме того, в ночь на среду (на 20 октября) ожидаются устойчивые заморозки, а значит, выпавшая накануне небесная влага кое-где может подмерзнуть, и местами превратится в гололёдные «блюдца». Такой разворот в атмосфере не стоит расценивать как наступление метеорологической зимы, которое произойдет почти по климатическому графику в начале второй декады ноября», — также отметил Тишковец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в результате прихода балканского циклона в четверг, 14 октября, в столице России ожидаются ливневые дожди, из-за чего может выпасть до 20% месячной нормы осадков.