* УПА — запрещённая в России организация

Киев, , 14:50 — REGNUM Так называемый Марш славы проходит в Киеве с участием украинских националистических организаций. Шествие посвящено Дню защитников и защитниц Украины, который отмечают 14 октября.

Марш УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Киеве 14 октября 2012 года

Марш славы «Украинской повстанческой армии» (УПА, организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Всеукраинское объединение «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В числе его участников — ветераны так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

В 12:00 по местному времени (совпадает с московским) начался торжественный митинг возле памятника Тарасу Шевченко. Маршрут шествия проложен по Крещатику к Майдану — центральной площади украинской столицы, сообщает телеканал «112 Украина».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские повстанцы в годы Великой Отечественной войны сотрудничали с гитлеровцами. Они известны массовыми расправами над мирным населением. Львовская область Украины объявила 2022 год годом этой повстанческой армии.

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